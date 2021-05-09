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بالفيديو .. ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في بحر العرب

منذ 58 دقيقة
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بالفيديو .. ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في بحر العرب

فهمي محمد (صدى):
ضبطت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة في بحر العرب كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في اليمن.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن فيديو يظهر جانبًا من الشحنة التي تم ضبطها في بحر العرب، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مصدرها ايران.

وأضاف أن الشحنة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، مضيفا أن ذلك يؤكد على استمرار تهريب الاسلحة الايرانية للمليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وأضاف أن النظام الايراني لم يتوقف للحظة عن تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرات، مستخدما شبكات تهريب متخصصة، وذلك ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الايرانية في اليمن، والتي تعد انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.

إيران
اليمن
النظام الإيراني
ميليشا الحوثي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80752
منذ 52 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127739
منذ 51 دقيقة
اللهم اهلك الظلمة الحوثيين ومن يعاونهم ، طواغيت إيران عباد الشياطين ، اللهم اهلكهم بما شئت عاجلاً غير آجل .. اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10001
منذ 25 دقيقة
هذه ليست شحنة هذه قافلة أو صفقة أسلحة كبيرة لم تمر فقط هذه المرة لكنها ليست الوحيدة التي لم تمر في غير مرة

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