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"فرجت" توضح خطوات الإطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في أبشر أفراد

منذ ساعة
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"فرجت" توضح خطوات الإطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في أبشر أفراد

الرياض (صدى):
أوضحت خدمة "فرجت" خطوات الاطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد.

1- تسجيل الدخول لحسابك في تطبيق "أبشر أفراد".

2- اختيار " خدماتي".

3- اختيار من تبويب "خدمات أخرى"، " فرجت".

4- اختيار "عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا.

5- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.

6- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

7- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.

كما يتم ترتيب المحكومين بحسب الأكثر حاجة منهم، بالاعتماد على عدة بيانات متوافرة وهي "العمر، المبلغ المتبقي، مدة الحكم، أفراد الأسرة".

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أبشر
فرجت
أبشر أفراد

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 308
منذ 9 دقائق
اطلقوا سراح السجناء باقي الخدمات مسجونه.تكرموا وافرجو عن المواطنين
المهم
المهم عدد التعليقات : 308
منذ 9 دقائق
اطلقوا سراح السجناء باقي الخدمات مسجونه.تكرموا وافرجو عن المواطنين

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اطلقوا سراح السجناء باقي الخدمات مسجونه.تكرموا وافرجو عن المواطنين

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