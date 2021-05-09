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المفتي العام للمملكة يوضح حكم لعبة المراهنة على العيدية

منذ 17 دقيقة
1374
المفتي العام للمملكة يوضح حكم لعبة المراهنة على العيدية

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله، المفتي العام للمملكة، حكم اللعبة المتداولة خلال أيام العيد والتي تتضمن تصويت من يأخذ العيدية.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل "مغرد" عن اللعبة التي يدفع كل واحد فيها مبلغ ويوضع أسماء الأشخاص وأعلى تصويت يأخذ المبلغ كامل.

وعن ذلك، قال الشيخ عبدالعزيز" أن هذه الطريقة في اللعب تسمى "الميسرة أو القمار"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

وأوضح أيضًا أن هذه الطريقة هي عين القمار ولا تجوز المشاركة فيها وفي ديننا فسحة من الترفيه وغيره بدون الوقوع في الحرام.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يمكن مسوي عملية او عنده مرض يبيح له الافطار .. ماحد يدري
ابوبدر
ماهو استهبال هذا استمحان الله لا يبلانا .. والا ليش عصايه هذا طوله تدحشه بين رجلينه 😉
شرحبيل
لحظات مؤثره فعلا رحمه الله
أبو يزيد
هههههههه استغفرالله العظيم
أبو يزيد
هههههههه استغفرالله العظيم

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