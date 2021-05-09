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" التجارة " توضح الطاقة الاستيعابية للمولات والمراكز التجارية

منذ 41 دقيقة
1488
" التجارة " توضح الطاقة الاستيعابية للمولات والمراكز التجارية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن الطاقة الاستيعابية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام.

المولات والمجمعات التجارية

أوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية تكون بشخص واحد لكل 12 متر مربع بعمیل من المساحة وفقًا لفسح البناء.

المحلات التجارية داخل المولات والمجمعات التجارية

تحدد الطاقة الاستيعابية بعميل واحد لكل 9 متر مربع من مساحة المتجر.

المحلات التجارية خارج المولات والمجمعات التجارية

تحدد الطاقة الاستيعابية بشخص واحد لكل 9 متر مربع من مساحة المتجر "لا يدخل من ضمن المساحة المصليات أو دورات المياه".

أسواق النفع العام وأسواق المواد الغذائية

تكون الطاقة الاستيعابية بما يضمن تحقيق التباعد بين كل فرد والآخر بواقع 1.5 م، كما يتم وضع الملصقات الأرضية التوضيحية في جميع المساحات المتاحة للعملائ.

ويتم أيضًا تشديد الرقابة بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بدون تخصيص مساحة لكل فرد ويحب التشديد على تطبيق التباعد ومنع التزاحم.

وزارة التجارة
المراكز التجارية
الطاقة الاستيعابية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يمكن مسوي عملية او عنده مرض يبيح له الافطار .. ماحد يدري
ابوبدر
ماهو استهبال هذا استمحان الله لا يبلانا .. والا ليش عصايه هذا طوله تدحشه بين رجلينه 😉
شرحبيل
لحظات مؤثره فعلا رحمه الله
أبو يزيد
هههههههه استغفرالله العظيم
أبو يزيد
هههههههه استغفرالله العظيم

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