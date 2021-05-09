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وائل السقاف رئيسا تنفيذيا للأهلي

منذ ساعة
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وائل السقاف رئيسا تنفيذيا للأهلي

نواف السالم (صدى):
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد أمس السبت، برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ وليد بن غازي سلطان، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها رئيسا تنفيذيا للنادي، متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة.

فيما قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ وائل بن علي السقاف رئيس تنفيذي للنادي، حيث يأتي التعاقد معه ضمن الخطوات المتتالية التي تتخذها إدارة النادي لدعم مسيرة فرق وألعاب النادي، وضمن مساعي النادي البناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي.

ويملك السقاف سيرة ذاتية متميزة حيث عمل رئيس تنفيذية لعدد من الشركات الوطنية، ومتخصص في إدارة التغيير و بناء فرق العمل، وحاصل على العديد من الشهادات العلمية و الإدارية من داخل المملكة وخارجها، وعمل مساعدا لمدير الشؤون الصحية، وعضوا في مجلس الإدارة وعضوا في مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.

النادي الأهلي
ماجد بن عائض النفيعي
وائل بن علي السقاف

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مشكور على المعلومات المفيده
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما

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