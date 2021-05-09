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بالفيديو .. " الشقيري " يكشف عن حلمه الذي تحقق بعد 8 سنوات في منصة "إحسان"

منذ ساعة
1677
بالفيديو .. " الشقيري " يكشف عن حلمه الذي تحقق بعد 8 سنوات في منصة "إحسان"

الرياض (صدى):
استعرض الإعلامي أحمد الشقيري نبذة عن منصة إحسان، وإجمالي التبرعات التي تمكنت من جمعها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المنصة المتخصصة في جمع التبرعات كانت ضمن الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ نحو 8 سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» المهندس عبدالعزيز الحمادي، أن الغرض من المنصة تسهيل جمع التبرعات، مضيفا أنه يمكن للمتبرع أن يطلع على جميع التقارير المتعلقة بعملية التبرع.

ولفت "الشقيري" إلى أن قيمة التبرعات على منصة إحسان وصلت نحو 500 مليون ريال في شهر واحد، واستفاد منها أكثر من مليون شخص.

 

https://twitter.com/i/status/1391419118801260545

التبرع
التبرعات
إحسان
منصة إحسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مشكور على المعلومات المفيده
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما

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