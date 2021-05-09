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توضيح من " الخطوط السعودية " بشأن الرحلات الدولية بعد رفع تعليق السفر 

منذ 14 دقيقة
1453
توضيح من " الخطوط السعودية " بشأن الرحلات الدولية بعد رفع تعليق السفر 

الرياض (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة من قبل المواطنين بعد موعد رفع تعليق السفر، والموافق 5 شوال المقبل، بشأن  طريقة توزيع المقاعد داخل الطائرات وهل سيتم ترك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر.

ومن جهته، قال مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية المهندس عبدالله بن محمد الشهراني إنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين المسافرين على الرحلات الدولية، ولم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، بحسب الزميلة "الوطن".

وأوصى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.

السفر
شركة الخطوط السعودية
عبدالله بن محمد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خروف جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا سباق عبر الاثير ..
جنوبيه قحطانيه❣
الله يرحمه وموتى المسلمين🤲

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