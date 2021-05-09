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أثر لقاح كورونا في انخفاض معدل الوفيات

منذ ساعة
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أثر لقاح كورونا في انخفاض معدل الوفيات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، مضيفة أنه بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح تنخفض الوفيات بنسبة 72%، وتصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

أهمية اللقاح:

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل باعيسى استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة أن التحصين وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض؛ حيث يدفع الجسم لمقاومة عدوى معينة، وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة. ونظرًا لسرعة وسهولة انتشار فيروس كورونا، وإصابة غالبية سكان العالم به، فإن أهمية هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.كما سيسمح اللقاح برفع عمليات الحظر في الدول، وتخفيف التباعد الاجتماعي، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا.

كيف تعمل اللقاحات؟

أوضح "باعيسى" أن اللقاحات تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض من خلال العمل مع دفاع الجسم الطبيعي للحماية، فعند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم، وينتج الأجسام المضادة "بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض"، ويتذكر المرض وكيفية مكافحته، لذلك، فإن اللقاح وسيلة آمنة وذكية، فبمجرد أخذ الجسم لجرعة واحدة أو أكثر من اللقاح، ينتج استجابة مناعية دون التسبب في المرض. فبدلاً من علاج المرض بعد حدوثه سيحول اللقاح في المقام الأول دون الإصابة بالمرض.

لماذا يجب أخذ اللقاح؟

أكد "باعيسى" أن هناك سببين رئيسيين لأخذ اللقاح، هما حماية أنفسنا، وحماية من حولنا، فبدون اللقاحات نكون معرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس (كورونا) والذي قد يكون مهددًا للحياة.

كورونا

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ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خروف جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا سباق عبر الاثير ..
جنوبيه قحطانيه❣
الله يرحمه وموتى المسلمين🤲

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