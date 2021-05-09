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بالفيديو.. مدرب لياقة برازيلي عن المملكة: ستصبح من أكبر الواجهات السياحية

منذ 37 دقيقة
1416
بالفيديو.. مدرب لياقة برازيلي عن المملكة: ستصبح من أكبر الواجهات السياحية

الرياض (صدى):
تحدث مدرب اللياقة البرازيلي دوغلاس ديوكليبر،عن المناطق السياحية التي توجد في المملكة.

وقال "دوغلاس" ببرنامج "تجربة فريدة" المُذاع على قناة "SBC Channel": "أخبرني بعض أصدقائي أنه منذ 5 سنوات كانت الحياة هنا صعبة قليلاً لكن اليوم أصبح أكثر سلامًا لديك حياة طبيعية أكثر".

وأضاف: "الآن يمكنك ارتداء ما تريد مع احترام بعض الأماكن، ويوجد في السعودية مناطق جميلة وأعتقد في المستقبل ستكون من أكبر الواجهات السياحية وسيرغب الناس في زيارتها".

أما عن الانطباعات، أوضح مدرب اللياقة أن الاهتمام بالعائلة من أولويات الشعب السعودي فهو متفتح ومضياف، ولديه أيضًا إحساس عالي بالوطنية ومن الجيد العمل في المملكة.

 

المناطق السياحية
الواجهات السياحية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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المهم
يا حليله هذا الشقيق.ماعليه من اي شي .عارف ان اقصى عقوبه ترحيله لبلاده.
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ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه

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