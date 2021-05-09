معلومات استخباراتية تنشر لأول مرة عن عملية اغتيال قاسم سليماني 

طهران (صدى):
أزاح مسؤول استخباري أمريكي سابق الستار عن معلومات استخباراتية بشأن عملية اغتيال قاسم سليماني.
وأوضح الموقع الإلكتروني "ياهو"، أن قرار اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري، في العام 2020، كان قرارا مهما وخطيرا، مما نتج عنه تغيير منطقة الشرق الأوسط لخمسين عاما مضت، أو مستقبل المنطقة في ساعات قليلة.
وأشار إلى أن اغتيال سليماني كان أحد القرارات المهمة لإدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتداعيات القرار ستمتد لسنوات طويلة في المنطقة، مبينا أن لإسرائيل دورا كبيرا وواضحا في اغتيال سليماني، بعدما تمكن الإسرائيليون من الوصول إلى أرقام قاسم سليماني، ثم تمريرها إلى الجانب الأمريكي، الذي تتبع بدوره سليماني وهاتفه من وإلى بغداد.
ولفت إلى أنه في الساعات الست التي سبقت صعود سليماني إلى الطائرة من دمشق إلى بغداد، قام سليماني بتبديل الهواتف المحمولة الخاصة به لثلاث مرات متتالية، وبأن مسؤولين عسكريين أمريكيين اشتركوا مع نظرائهم الإسرائيليين في تل أبيب، في تتبع أنماط الهواتف المحمولة لسليماني.