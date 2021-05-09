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بالفيديو.. «السبر» يوضح حكم إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الوطنية

منذ ساعة
1944
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بالفيديو.. «السبر» يوضح حكم إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الوطنية

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، اليوم الأحد، حكم إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الوطنية.

وقال الشيخ سعد السبر، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن هناك منصة إحسان وهي منصة رسمية ومنصة "تبرع" والتي تتبع منصة "زكاتي".

وأشار "السبر" إلى أن أي منصة رسمية إذا وكلها الإنسان وهم يشترون عنه فهم مفوضون من قبل ولاة الأمر في هذا العمل فلا شك أن توكيلهم في ذلك أمرا جائزا ولا شك فيه، وكل ما يقومون به في منصة إحسان مبني على فتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء.

زكاة الفطر
يستفتونك
سعد السبر
المنصات الوطنية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80725
منذ 42 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امس الصباح جلست اطالعه الساعه ٥ وربع بعد صلاة الفجر منظر ولا اروع سبحانك يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ياكريم ترزقنا من واسع فضلك

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