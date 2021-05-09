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‏بالفيديو.. متحدث الصحة: لا موانع من أخذ اللقاح لمن يعانوا من أمراض مزمنة والحوامل

منذ ساعة
1774
‏بالفيديو.. متحدث الصحة: لا موانع من أخذ اللقاح لمن يعانوا من أمراض مزمنة والحوامل

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أنه لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، أنه "نلاحظ تذبذبًا في المنحنى الوبائي، وهذا الأمر يجعلنا نستمر في المتابعة والمراقبة، ونأمل أن يتجه إلى اتجاهات إيجابية"، لافتًا إلى أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية، ونحثهم على المبادرة لأخذ اللقاح.

وأوضح متحدث الصحة، أنه نقترب من تخطي 10 ملايين ونصف مليون جرعة معطاة، مؤكدًا أنه مستمرون بإتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك، كما لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة.

حوامل
لقاح كورونا
أمراض مزمنة
متحدث الصحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امس الصباح جلست اطالعه الساعه ٥ وربع بعد صلاة الفجر منظر ولا اروع سبحانك يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ياكريم ترزقنا من واسع فضلك

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