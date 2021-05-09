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وزارة الحج والعمرة تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

منذ ساعة
1978
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وزارة الحج والعمرة تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

سعيد العجل (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة، رسمياً، اليوم الأحد، عن إقامة مناسك الحج هذا العام وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وقال وكيل «الحج والعمرة» إن المملكة تعتزم إقامة مناسك حج 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم.. وسيتم الإعلان عن جميع الضوابط التشغيلية لاحقا.

وأضاف : أكثر من 17.5 مليون مستفيد من تطبيقي توكلنا واعتمرنا أدوا مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين والسلام على النبي والصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء بكل يسر وطمأنينة.

وتابع : اليوم نقف بكل فخر ونقول ولله الحمد بتضافر جميع الجهود للجهات المختصة تم نجاح الخطط التشغيلية الموضوعة لشهر رمضان المبارك

الحج
الحج والعمرة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80725
منذ 56 دقيقة
فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80725
منذ 56 دقيقة
فرج الله قريب

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امس الصباح جلست اطالعه الساعه ٥ وربع بعد صلاة الفجر منظر ولا اروع سبحانك يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ياكريم ترزقنا من واسع فضلك

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