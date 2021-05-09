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الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف بمجالي تطوير الأعمال والجودة

منذ ساعة
1911
الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف بمجالي تطوير الأعمال والجودة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمجالي تطوير الأعمال والجودة بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي مدير تطوير الأعمال واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولديه خبرة تصل إلى 3 سنوات ومهارات ممتازة في التفاوض والتأثير.

كما أتاحت وظيفة مُراقب جودة واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم التغذية) أو ما يعادلها، ولديه خبرة تصل إلى 3 سنوات و المعرفة بمبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء (FSMS).

وأضافت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1- مدير تطوير الأعمال اضغط هنا.

2- مُراقب جودة اضغط هنا .

وظائف
الخطوط السعودية للتموين
تطوير الأعمال

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امس الصباح جلست اطالعه الساعه ٥ وربع بعد صلاة الفجر منظر ولا اروع سبحانك يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ياكريم ترزقنا من واسع فضلك

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