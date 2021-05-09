الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف بمجالي تطوير الأعمال والجودة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمجالي تطوير الأعمال والجودة بالرياض.
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي مدير تطوير الأعمال واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولديه خبرة تصل إلى 3 سنوات ومهارات ممتازة في التفاوض والتأثير.
كما أتاحت وظيفة مُراقب جودة واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم التغذية) أو ما يعادلها، ولديه خبرة تصل إلى 3 سنوات و المعرفة بمبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء (FSMS).
وأضافت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
1- مدير تطوير الأعمال اضغط هنا.
2- مُراقب جودة اضغط هنا .