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انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري

منذ 19 دقيقة
1463
انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري

وكالات (صدى):
وقع انفجار اليوم الأحد في ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء مدينة بانياس على الساحل السوري، بريف المحافظة.

وأوضحت مصادر أن "الناقلة لم تكن تحمل على متنها أي من المواد النفطية أثناء الانفجار"، مبينا أنه تم تفريغها سابقا.

ورجح المصدر أن الإنفجار يعود إلى عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة، عقب تفريغها، مؤكدا أن المعلومات المتوافرة حتى الآن، تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار.

وأضاف أن الناقلة التي ترسو في عمق الشواطئ السورية، هي ذاتها شهدت قبل أيام، نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس.

انفجار
ناقلة نفط
ميناء بانياس السوري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليك يالحقير
د محمد ماجد بخش
سقط في البحر وروع الأسماك الآمنة .. وفرتم ٨٥% من كلفة الإطلاق على حساب فزع محتمل غير مؤكد . تجربتكم محترفة في عالم الإقتصاد...
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
زائر
الشهر ناقص والاربعاء والله اعلم اول ايام عيد الفطر

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