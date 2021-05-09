انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري

وكالات (صدى):
وقع انفجار اليوم الأحد في ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء مدينة بانياس على الساحل السوري، بريف المحافظة.
وأوضحت مصادر أن "الناقلة لم تكن تحمل على متنها أي من المواد النفطية أثناء الانفجار"، مبينا أنه تم تفريغها سابقا.
ورجح المصدر أن الإنفجار يعود إلى عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة، عقب تفريغها، مؤكدا أن المعلومات المتوافرة حتى الآن، تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار.
وأضاف أن الناقلة التي ترسو في عمق الشواطئ السورية، هي ذاتها شهدت قبل أيام، نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس.