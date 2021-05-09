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سفير الصين في المملكة يعلق على سقوط الصاروخ الشارد

منذ 29 دقيقة
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سفير الصين في المملكة يعلق على سقوط الصاروخ الشارد

الرياض (صدى):
أكد السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، على أن ما أثير خلال الأيام الماضية حول صاروخ بلاده الشارد، أظهر مدى التحيز السياسي والثقافي في العالم، متساءلًا : "لماذا كل هذا الذعر من الصاروخ".

وقال تشينغ : “سقط حطام الصاروخ الصيني بأمان في المحيط الهندي. تُطلق مئات الصواريخ في كل عام في العالم، ويعتبر احتراق معظم أجزاء المرحلة النهائية للصواريخ أثناء عودته إلى الغلاف الجوي وتدميرها طريقة مناولة شائعة في مختلف البلدان”.

وأضاف أنه “منذ إطلاق أول قمر صناعي قبل أكثر من 60 عامًا لم يصب أي أشخاص بحطام صاروخية، لكن هذه المرة جذبت اهتمامًا خاصًا، علماً أن الغالبية العظمى من الجمهور ليسوا خبراء في مجال الفضاء، ومن الطبيعي أن يشعروا بالقلق”.

وأشار إلى أنه وفقًا للخبراء الأميركيين، فإن احتمال إصابة أي شخص بحطام الصاروخ هو واحد في المليار.

وتابع أنه كان ينبغي دراسة هذه الاحتمالية الضئيلة، والحكم عليها والتعامل معها من الجهات المختصة والأفراد المهنيين بشكل هادئ، كي لا تسبب ذعرًا مفرطًا.

سفير الصين في المملكة
تشن وي تشينغ
الصاروخ الشارد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49522
منذ 15 دقيقة
اوكي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9978
منذ 10 دقائق
سقط في البحر وروع الأسماك الآمنة .. وفرتم ٨٥% من كلفة الإطلاق على حساب فزع محتمل غير مؤكد . تجربتكم محترفة في عالم الإقتصاد الصيني. إنه علم مغناطيسية الإحتمال .. لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة.. نطلب من الصين بصفتنا شركاء في الحياة أن تمتثل للتنافس الشريف .. وعدم المحازفة بالأرواح فنحن لا نملك مثلكم تعداد يمثل صدر سكان الأرض

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليك يالحقير
د محمد ماجد بخش
سقط في البحر وروع الأسماك الآمنة .. وفرتم ٨٥% من كلفة الإطلاق على حساب فزع محتمل غير مؤكد . تجربتكم محترفة في عالم الإقتصاد...
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
زائر
الشهر ناقص والاربعاء والله اعلم اول ايام عيد الفطر

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