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هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة

منذ 48 دقيقة
1879
هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة يصاحبها زخات من البرد وتيارات نشطة تصل سرعة الرياح ٤٥كم/س من الاثنين إلى الجمعة أمطار  من متوسطة إلى غزيرة على جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر المحافظات الساحلية.

و‏يمتد تأثير الأمطار من مساء يوم الاثنين إلى الأربعاء  تكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.

وفي السياق نفسه، أوضح مركز الأرصاد أن هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء على شمال المنطقة الشرقية.

 

الطقس
أمطار رعدية
زخات البرد
مركز الأرصاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليك يالحقير
د محمد ماجد بخش
سقط في البحر وروع الأسماك الآمنة .. وفرتم ٨٥% من كلفة الإطلاق على حساب فزع محتمل غير مؤكد . تجربتكم محترفة في عالم الإقتصاد...
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
زائر
الشهر ناقص والاربعاء والله اعلم اول ايام عيد الفطر

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