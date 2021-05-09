نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فلكية جدة: نظرة الوداع لقمر رمضان فجر الاثنين

منذ ساعة
2071
1
فلكية جدة: نظرة الوداع لقمر رمضان فجر الاثنين

جدة (صدى):
قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه يتم رصد هلال نهاية شهر رمضان الفضيل بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة.

وأوضح أن القمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الإقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت غرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

و”يغرب القمر من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء (يوم التحري) قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة 06:39 مساءً (03:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً ( 03:51 مساء ً بتوقيت غرينتش) وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجوده فوق الأفق هذه الليلة”. بحسب أبوزاهرة.

ويتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزله (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وفي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:52 مساءً (03:52 مساءً بتوقيت غرينتش) ، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (08) درجات واضاءته (0.6 %).

وسيغرب عند الساعة 07:30 مساءً (04:30 مساءً بتوقيت غرينتش) ، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

يذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية بقية السماء.

فلكية جدة
قمر رمضان
نظرة الوداع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49522
منذ 20 دقيقة
خير ان شاء الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليك يالحقير
د محمد ماجد بخش
سقط في البحر وروع الأسماك الآمنة .. وفرتم ٨٥% من كلفة الإطلاق على حساب فزع محتمل غير مؤكد . تجربتكم محترفة في عالم الإقتصاد...
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
زائر
الشهر ناقص والاربعاء والله اعلم اول ايام عيد الفطر

أخر الأخبار

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري
انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري
منذ 19 دقيقة 1458
الشؤون البلدية تعلن تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل
الشؤون البلدية تعلن تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل
منذ 23 دقيقة 1554
سفير الصين في المملكة يعلق على سقوط الصاروخ الشارد
سفير الصين في المملكة يعلق على سقوط الصاروخ الشارد
منذ 29 دقيقة 1665
مشرف الشؤون الرقابية بوزارة التجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الزحام
مشرف الشؤون الرقابية بوزارة التجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الزحام
منذ 33 دقيقة 1620
هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة
هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة
منذ 48 دقيقة 1879
إغلاق مجمع تجاري في حفر الباطن
إغلاق مجمع تجاري في حفر الباطن
منذ ساعة 1934
حنان رضا تعلن عقد زواجها على رجل لم تكشف عن هويته
حنان رضا تعلن عقد زواجها على رجل لم تكشف عن هويته
منذ ساعة 833
فلكية جدة: نظرة الوداع لقمر رمضان فجر الاثنين
فلكية جدة: نظرة الوداع لقمر رمضان فجر الاثنين
منذ ساعة 2073
شهد سلمان تروي تفاصيل زواج زوجها عليها: تشبه دوري في «أمينة حاف»
شهد سلمان تروي تفاصيل زواج زوجها عليها: تشبه دوري في «أمينة حاف»
منذ ساعة 972
مسلح يخطف حافلة مدرسية بأطفالها ثم يتركهم لسبب غريب
مسلح يخطف حافلة مدرسية بأطفالها ثم يتركهم لسبب غريب
منذ ساعة 746