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صندوق التنمية الزراعية يعتمد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة

منذ ساعة
1933
صندوق التنمية الزراعية يعتمد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة

الرياض (صدى):
رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي - عبر الاتصال المرئي- اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي.

وتابع المجلس في بداية اجتماعه الإجراءات المتخذة بشأن قراراته في اجتماعه السابق وما تم حيالها، كما اعتمد المجلس القوائم المالية للصندوق للعام المالي 1441-1442هـ المعدة حسب المعايير الدولية لأول مرة.

واعتمد مجلس إدارة الصندوق الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة في مناطق المملكة المختلفة خصوصاً مناطق الدرع العربي تماشياً مع برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة ولتحقيق أهدافه التنموية وفق ضوابط محددة ومناسبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

كما بحث مجلس إدارة الصندوق عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

صندوق التنمية الزراعية
الإقراض
وثائق التملك المؤقتة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليك يالحقير
د محمد ماجد بخش
سقط في البحر وروع الأسماك الآمنة .. وفرتم ٨٥% من كلفة الإطلاق على حساب فزع محتمل غير مؤكد . تجربتكم محترفة في عالم الإقتصاد...
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
زائر
الشهر ناقص والاربعاء والله اعلم اول ايام عيد الفطر

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