غوميز يهنئ "نادي تروا" بالصعود للدوري الفرنسي

نواف السالم (صدى):
هنأ بافيتيمبي غوميز المحترف في صفوف فريق نادي الهلال، نادي تروا صعوده رسميًا إلى الدوري الفرنسي الممتاز.
ونشر غوميز عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، صورة لفريق تروا برفقة المدرب لوران باتل من الاحتفالية بالتأهل لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.
وعلق غوميز على صورة تأهل نادي تروا، قائلا: "ألف مبروك موسمك الرائع وانضمامك إلي دوري الفرنسي الممتاز، وأتمنى لك التوفيق في كل ما تفعله".
ويذكر أن أيام الفرنسي بافيتيمبي غوميز معددودة داخل الهلال، في ظل أنباء حول اقتراب رحيله خاصة بعد دخوله الفترة الحرة .