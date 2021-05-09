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غوميز يهنئ "نادي تروا" بالصعود للدوري الفرنسي

منذ 46 دقيقة
1806
غوميز يهنئ "نادي تروا" بالصعود للدوري الفرنسي

نواف السالم (صدى):
هنأ بافيتيمبي غوميز المحترف في صفوف فريق نادي الهلال، نادي تروا صعوده رسميًا إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

ونشر غوميز عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، صورة لفريق تروا برفقة المدرب لوران باتل من الاحتفالية بالتأهل لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وعلق غوميز على صورة تأهل نادي تروا، قائلا: "ألف مبروك موسمك الرائع وانضمامك إلي دوري الفرنسي الممتاز، وأتمنى لك التوفيق في كل ما تفعله".

ويذكر أن أيام الفرنسي بافيتيمبي غوميز معددودة داخل الهلال، في ظل أنباء حول اقتراب رحيله خاصة بعد دخوله الفترة الحرة .

 

الهلال
غوميز
نادي تروا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عصير العنب او عصير الزبيب المجفف مفيد جدا في تنقية الدم وتنظيفه
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
ابو عمار
هههههههههههههههههههه يعني كذاب و نصاب
ahmed
الله يرحمه و يغفر له

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