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أبرز المعلومات عن المنصة الموحدة لاستيراد الشعير

منذ 55 دقيقة
1771
أبرز المعلومات عن المنصة الموحدة لاستيراد الشعير

الرياض (صدى):
تعد المنصة الموحدة لاستيراد الشعير هي منصة إلكترونية تقدم خدمات شاملة لمستوردي الشعير من القطاع الخاص، وذلك لتسهيل إجراءات الاستيراد وإصدار كافة المستندات اللازمة لدخول الشحنات موانئ المملكة بما يحقق جودة ووفرة المعروض في السوق.

وتتمثل الشريحة المستهدفة هي الشركات الراغبة في استيراد الشعير، فيما تهدف المؤسسة الى تأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد مجموعة من السلع المختلفة.

وتقدم المؤسسة حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف الي تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي، وهي: إنشاء طلب إذن استيراد - تتبع طلبات اذن الإستيراد - طباعة تقرير اذن الإستيراد فى حال قبول الطلب - إنشاء طلب إذن فسح - تتبع طلبات اذن الفسح، فيما بعد اكتمال عملية التأهيل يُمكنكم الدخول إلى المنصة.

 

 

القطاع الخاص
استيراد الشعير
«مؤسسة الحبوب»

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عصير العنب او عصير الزبيب المجفف مفيد جدا في تنقية الدم وتنظيفه
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
ابو عمار
هههههههههههههههههههه يعني كذاب و نصاب
ahmed
الله يرحمه و يغفر له

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