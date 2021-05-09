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أمانة جدة تغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

منذ ساعتين
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أمانة جدة تغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

جدة (صدى):
كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 63 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3948 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 87 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940" أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

أمانة جدة
إغلاق
المنشآت التجارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عصير العنب او عصير الزبيب المجفف مفيد جدا في تنقية الدم وتنظيفه
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
ابو عمار
هههههههههههههههههههه يعني كذاب و نصاب
ahmed
الله يرحمه و يغفر له

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