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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام

منذ ساعة
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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام

الرياض (صدى):
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

المملكة
المحكمة العليا
رؤية هلال شهر شوال
عموم المسلمين

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80715
منذ ساعة
يامسرع الايام
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49509
منذ 24 دقيقة
اذا كان الشهر كامل فالعيد يوم الخميس
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13220
منذ 3 دقائق
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال،
آمين..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13220
منذ 3 دقائق
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال،
آمين..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عصير العنب او عصير الزبيب المجفف مفيد جدا في تنقية الدم وتنظيفه
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
ابو عمار
هههههههههههههههههههه يعني كذاب و نصاب
ahmed
الله يرحمه و يغفر له

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