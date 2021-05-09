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ناسا تعليقا على الصاروخ الشارد: الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية

منذ ساعة
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ناسا تعليقا على الصاروخ الشارد: الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية

واشنطن (صدى):
انتقد رئيس إدارة الفضاء والطيران الأميركية ناسا، بيل نلسون الصين بعد واقعة الصاروخ الصيني، حيث أكد أنها فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية

وقالت ناسا إنه على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي وتعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة، مضيفا أن الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائي.

وأضافت إنه من غير المعروف ما إذا كان الحطام قد سقط على الأرض أم في المياه، وذلك رغم وجود مقاطع فيديو، تداولها رواد التواصل الاجتماعي، توضح سقوط الصاروخ في المياه، مشيرا إلى إنها لن تكشف عن موقع سقوط الحطام أو مساحة انتشاره غير المعروفين حتى الآن.

أمريكا
الصين
ناسا
الصاروخ الصيني

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80715
منذ ساعة
ما افشل من الصين إلى انتم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80715
منذ ساعة
ما افشل من الصين إلى انتم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9140
منذ 45 دقيقة
الصين صارت مشكلة للبشرية *** يكفي كورونا واللحين صاروخ داج في الفضاء مايندرى(ا) وين بيطيح ** أخر الأخبار قالوا شمال السودان الله يستر بس لا يطيح على أماكن مؤهوله بالسكان ** الله يبعد الشر عنهم ** اللهم أمين **

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عصير العنب او عصير الزبيب المجفف مفيد جدا في تنقية الدم وتنظيفه
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
واضح*** وصريح***
اسألك يارب ان تبلغننا واحبتنا عيد الفطر المبارك ونحن في احسن حال، آمين..
ابو عمار
هههههههههههههههههههه يعني كذاب و نصاب
ahmed
الله يرحمه و يغفر له

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