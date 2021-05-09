ناسا تعليقا على الصاروخ الشارد: الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية

واشنطن (صدى):
انتقد رئيس إدارة الفضاء والطيران الأميركية ناسا، بيل نلسون الصين بعد واقعة الصاروخ الصيني، حيث أكد أنها فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية
وقالت ناسا إنه على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي وتعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة، مضيفا أن الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائي.
وأضافت إنه من غير المعروف ما إذا كان الحطام قد سقط على الأرض أم في المياه، وذلك رغم وجود مقاطع فيديو، تداولها رواد التواصل الاجتماعي، توضح سقوط الصاروخ في المياه، مشيرا إلى إنها لن تكشف عن موقع سقوط الحطام أو مساحة انتشاره غير المعروفين حتى الآن.