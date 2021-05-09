سامسونج تخطط لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة

وكالات (صدى):
تتطلع شركة سامسونج للإلكترونيات إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة، حيث تخطط لإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس المق
وأوضحت مصادر إن سامسونج، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس، مبينة أنه إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.
ويهدف الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت فابلت التي يتم إصدارها في أغسطس من كل عام.