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سامسونج تخطط لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة

منذ ساعة
1889
سامسونج تخطط لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة

وكالات (صدى):
تتطلع شركة سامسونج للإلكترونيات إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة، حيث تخطط لإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس المق

وأوضحت مصادر إن سامسونج، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس، مبينة أنه إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.

ويهدف الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت فابلت التي يتم إصدارها في أغسطس من كل عام.

سامسونج
الهواتف الذكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
يمكن مكثر من الأقحواني بالفلج ***** هههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو جود
الله لايرده وهذا مصير كل فاسد
¥ ولد نجد ¥
يجب سحب الشهادة منه ومنعه من المزاولة المهنة والتشهير به
رااايق
ههههههههههههههههههه

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