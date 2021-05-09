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سفارة المملكة في بريتوريا تصدر تنبيها بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا

منذ ساعة
2251
سفارة المملكة في بريتوريا تصدر تنبيها بشأن السفر إلى جنوب أفريقيا

الرياض (صدى):
قالت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا ان أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الجنوب أفريقية تسمح بدخول المواطنين السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها ٣ أشهر ويستثني من ذلك حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبين بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة في الرياض او القنصلية بجدة.

وأضافت : في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا فقد أقرت السلطات الجنوب أفريقية عدة إجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها وهي:

_يلزم الزائر تقديم شهادة فحص كورونا ثبت سلامته وأن يتجاوز تاريخ الحصول عليها ٧٢ ساعة من تاريخ السفر.

_في حال عدم وجود شهادة فحص فيروس كورونا مع الزاذر فإنه سيطالب بالحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.

_في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على الزائر أثناء الفحص عند الوصول سيلزم بفحص كورونا واذا كانت إيجابية فإنه سيلتزم الحجر الصحي ويتحمل التكاليف المالية.

سفارة المملكة
جنوب أفريقيا
بريتوريا

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
يمكن مكثر من الأقحواني بالفلج ***** هههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو جود
الله لايرده وهذا مصير كل فاسد
¥ ولد نجد ¥
يجب سحب الشهادة منه ومنعه من المزاولة المهنة والتشهير به
رااايق
ههههههههههههههههههه

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