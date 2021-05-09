اندلاع حريق في مصفاة حمص الرئيسية

دمشق (صدى):
نشب حريق اليوم الأحد في المصفاة الرئيسية في حمص غرب سوريا، نتيجة تسرب في إحدى محطات الضخ.
وقالت وكالة الأنباء (سانا) أن الحريق اندلع في أحد خزانات ناقلة النفط قبالة المدينة الساحلية بعد تعرضها "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية".
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية السوري، المهندس بسام طعمة، إنّ الحريق الذي شب بوحدة تقطير 100 بـ«مصفاة حمص»، نتيجة تسرب من إحدى المضخات، تحت السيطرة، والنيران خمدت بنسبة 90%.
وكان مدير المصفاة، قال في وقت سابق، إنّه لا أضرار بشرية في الحريق الذي شب في وحدة التقطير 100 نتيجة تسرب في إحدى المضخات، مضيفا: "نحن الآن في المراحل الأخيرة من إخماده"