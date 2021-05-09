ماشاريبوف يعود للنصر لضمه للقائمة الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر قررت عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي كان معارا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك لضمه للقائمة الآسيوية.
ومن المقرر أن يتم قيد ماشاريبوف في قائمة العالمي، بدلا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر؛ حيث أكد البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، حاجته لخدمات اللاعب الأوزبكي، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضحت التقارير، أن إدارة النصر ستقوم بتسجيل ماشاريبوف لاعبا آسيويا بدلًا من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويبدو قريبا بشدة من الرحيل عن الفريق.