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ماشاريبوف يعود للنصر لضمه للقائمة الآسيوية

منذ ساعة
2040
ماشاريبوف يعود للنصر لضمه للقائمة الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر قررت عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي كان معارا لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك لضمه للقائمة الآسيوية.

ومن المقرر أن يتم قيد ماشاريبوف في قائمة العالمي، بدلا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر؛ حيث أكد البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، حاجته لخدمات اللاعب الأوزبكي، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضحت التقارير، أن إدارة النصر ستقوم بتسجيل ماشاريبوف لاعبا آسيويا بدلًا من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويبدو قريبا بشدة من الرحيل عن الفريق.

 

 

النصر
القائمة الآسيوية
ماشاريبوف

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
يمكن مكثر من الأقحواني بالفلج ***** هههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو جود
الله لايرده وهذا مصير كل فاسد
¥ ولد نجد ¥
يجب سحب الشهادة منه ومنعه من المزاولة المهنة والتشهير به
رااايق
ههههههههههههههههههه

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