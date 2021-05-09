برشلونة يشعر بخيبة أمل بسبب استغلال نيمار للمفاوضات

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام كتالونيا أن نادي برشلونة يشعر بخيبة أمل بعدما استغل نيمار النادي من أجل تحسين عقده الذي وقعه مع فريقه باريس سان جيرمان، ولم تكن رغبته حقيقية في العودة للنادي.
وقالت محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية: أن مبعوثا من برشلونة سافر إلى باريس الشهر الماضي والتقى مع نيمار لمدة يوم كامل، وأبلغه المهاجم البرازيلي بأنه يريد العودة وأنه لا يرى مشروع باريس سان جيرمان ناجحا ويحقق طموحاته بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وجاءت الصدمة كبيرة في برشلونة، حيث يشعر النادي الكتالوني، وفقا للمحطة الإذاعية المقربة من برشلونة، بخيبة أمل من اللاعب الذي يبدو أنه استخدم النادي لتحسين عقده الجديد مع سان جيرمان.
وكان نيمار قد صرح بأنه يريد اللعب إلى جوار صديقه ليونيل ميسي الموسم المقبل، في إشارة إلى عودته لبرشلونة، كما أنه رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي بضع مرات من قبل.