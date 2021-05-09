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جسر جوي إماراتي لمساعدة الهند في مواجهة كورونا

منذ ساعة
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جسر جوي إماراتي لمساعدة الهند في مواجهة كورونا

أبو ظبي (صدى):
حرصت دولة الإمارات على دعم جهود الهند في معركتها للسيطرة على الوضع الخطير لفيروس كورونا"كوفيد-19" في البلاد، حيث أطلقت جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة.

ومن المقرر أن ينقل طيران الإمارات سعة شحن مجاناً "حسب توفرها" على جميع رحلاتها من دبي إلى تسع مدن في الهند، لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة (تشارتر) إلى الهند، وغادرت من دبي إلى الهند أولى الرحلات المحملة بشحنات منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية.

الهند
الإمارات
فيروس كورونا

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