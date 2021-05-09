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الأمن العام یستعرض وقائع للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم أبرزها لصوص عملاء البنوك

منذ 25 دقيقة
1494
الأمن العام یستعرض وقائع للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم أبرزها لصوص عملاء البنوك

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام، عملیات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة مؤخراً.

وتضمنت العملیات التي استعرضھا الأمن العام على النحو التالي:

ـ ضبط مقيمَين من الجنسية اليمنية قاما بالترصد لعملاء البنوك من كبار السن في جدة أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي والاحتيال عليهم وسرقتهم، حيث بلغت قيمة الأموال التي قاما بسرقتها 94 ألف ريال.

ـ القبض على مقيمَين ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة كبايل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء وبيعها بطريقة غير نظامية بجدة، حيث قدرت المسروقات بـ60 ألف ريال.

ـ الإطاحة بمواطن ارتكب عدداً من الجرائم بالدمام تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفة، وسرقة ما تحتويه من مقتنيات، حيث قدرت المسروقات بـ25 ألف ريال.

ـ القبض على مُقيم ومُخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قاموا بكسر أبواب مستودعين وسرقة محتوياتهما في جدة، حيث بلغت قيمة المسروقات 1.1 مليون ريال.

ـ ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسية المالية تورطوا بعدد من الجرائم تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، مع بيع المسروقات على 7 مقيمين بمكة المكرمة.

ـ القبض على 3 مواطنين بالرياض قاموا بصدم مركبة عمداً جراء خلاف سابق بينهم، ما نتح عنه وفـاة مواطن وإصابة آخر.

القبض
جدة
الأمن العام
عملاء البنوك
الجرائم

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