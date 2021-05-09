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صورة ربيعية جميلة لـ كشتة في أحد شعبان الزلفي
منذ 55 دقيقة
680
1
(صدى):
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 127714
منذ 48 دقيقة
منظر ربيعي خلاااب يبهج النفس يزيل الهم ويشرح الصدر ..
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خير ان شاء الله ..
د محمد ماجد بخش
نسألك اللهم علما نافعا وتجارة لن تبور. يا عالما بما في الصدور آمين
ابو محمد 😎 ✍️
يا زمان العجايز ..
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