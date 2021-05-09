الآلاف يؤدون صلاة التراويح في القدس

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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على سلامة الوصول
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تعقيبا ع كلام دمحمد بخش حي اللصوص ماله دخل بالسوق هذا الحي جهة شارع الجزائر تاخذ يمين من مغسلة ميمان يسار في يسار يجيك...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، ربنا يحمينا من كل شر .. آمين ..
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذي أسواق العتيبيه كنت فيها قبل اشوي للأسف الزحمه هنااك شي مو طبيعي مو طبيعي الحريم حتى وقت السحور جالسين ع الارصفه معد يروحون...
سعيد الشهراني
رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته
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