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التلفزيون الصيني يعلن تفكك الصاروخ فوق بحر العرب
منذ 6 دقائق
1363
بكين (صدى):
أعلن التلفزيون الصيني، صباح الأحد، تفكّك الصاروخ فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.
وذكر أن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي، والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.
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الصين
الصاروخ الصيني
التعليقات
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أحدث التعليقات
جنوبيه قحطانيه❣
ما فكرت فيه والله👍👌😜
د محمد ماجد بخش
كأنها حمامة من حمامات الحرم الله يحفظها لأهلها
سلطان
وش دخل الفلكيين في مجال الصواريخ افيدونا
د محمد ماجد بخش
طابت له طابا
د محمد ماجد بخش
تصبح على خير
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