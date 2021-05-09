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الناشطة غادة غنيم: أمي ربّتني على التطوع ومساعدة الناس

منذ 38 دقيقة
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الناشطة غادة غنيم: أمي ربّتني على التطوع ومساعدة الناس

نايف السالم (صدى):
نشرت غاده غنيم آل غنيم عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، صورة لوالدتها من داخل الحرم المكي.

وأوضحت غنيم أن والدتها تطوعت هذا العام للعمل في التنظيم بالحرم المكي، قائلة: "للي يبغا يعرف ليش أعشق العمل التطوعي وليش انسى نفسي فيه".

وتابعت: "المرأة الجليلة أمي السيدة مها الرفاعي متطوعة هذه السنة في الحرم المكي في التنظيم ربّتني على التطوع ومساعدة الناس، الله يطول بعمرها بالصحه والعافية وراحة البال وطاعة رب العالمين والله يسخرني لبرها".

يذكر أن غادة غنيم عملت كعضو مؤسس بـ "المجموعة السعودية لحل النزاعات وبناء السلام" في الفترة من 2011 وحتى 2013، وتحمل شهادة الدكتوراة في تحليل النزاعات وحلولها من جامعة "جنوب شرق نوفا" في الولايات المتحدة.

الحرم المكي
غادة غنيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9946
منذ 29 دقيقة
كأنها حمامة من حمامات الحرم الله يحفظها لأهلها

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
ما فكرت فيه والله👍👌😜
د محمد ماجد بخش
كأنها حمامة من حمامات الحرم الله يحفظها لأهلها
سلطان
وش دخل الفلكيين في مجال الصواريخ افيدونا
د محمد ماجد بخش
طابت له طابا
د محمد ماجد بخش
تصبح على خير

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