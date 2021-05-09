البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قد يسقط قرب السواحل المصرية

القاهرة (صدى):
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الأحد، بيانا جديد بشأن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.
وقال المعهد إنه من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر اليوم.
وأشار إلى أنه سيمر 90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.
ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض.
ومن المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة
أرفق المعهد خريطة توضح المسار المتوقع سقوط الصاروخ فيه وترمز النجمة لأقرب نقطة للسواحل المصرية.