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عطل فني بمنصة "إحسان"

منذ 52 دقيقة
1625
عطل فني بمنصة "إحسان"

الرياض (صدى):
أعلنت منصة "إحسان" اليوم الأحد، أنها تواجه تعطل في بعض خدماتها لأسباب فنية، وجار العمل على إصلاحها في أسرع وقت ممكن.

واُطلقت منصة "إحسان" مؤخراً كبوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وتشرف على عمل منصة إحسان لجنةٌ إشرافية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.

عطل
منصة احسان
احسان

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أحدث التعليقات

ابوعزوز الكعبي
الله يرحمه ويغفرله
ابوخالد
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
ابوخالد
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
ابوحمد
الله يغفرله ويرحمه ويجعل الفردوس الأعلى مثواه
علي القحطاني
رحمك الله يا اخ عادل رحمة واسعة ووسع له في قبره واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجعله من العتقاء من النار في هذا الشهر...

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