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عبدالله المحيسن: حصلت على صفة مخرج في جواز السفر بعد تدخل الملك سلمان

منذ 53 دقيقة
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عبدالله المحيسن: حصلت على صفة مخرج في جواز السفر بعد تدخل الملك سلمان

نايف السالم (صدى):
روى المخرج عبدالله المحيسن، معاناته قبل سنوات في الحصول على صفة "مخرج سينمائي" في الهوية وجواز السفر.

وقال المحيسن خلال برنامج "الليوان" :"كان المتبع في المملكة أن غالبية اللي يدرسون في الخارج، إما موظف أو متسبب، هذه هي التخصصات الموجودة في بطاقات السعوديين في ذلك الوقت".

وتابع: "أنا لست موظفا أو متسببا ولست رجل أعمال وأبغى صفتي المهنية كمخرج تبقى معي، لأتمكن من حضور المهرجانات والمناسبات الفنية".

وأضاف: "كان المنقذ هو الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا للرياض وقتها، كل من عنده مصيبة كان يلجأ له".

واستكمل: "الملك سلمان أرسلني لمدير الجوازات وصارت مهنتي مخرج سينمائي من وقتها حتى اليوم".

الملك سلمان
عبدالله المحيسن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9929
منذ 50 دقيقة
أنا أبغى المهنة في جوازي سفري السعودي U.N.DELEGATE
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9929
منذ 46 دقيقة
جواز سفري يا باش مدقق

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سمو
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