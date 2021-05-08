نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد..شابة فلسطينية تتعرض لاعتداء وحشي على يد جنود الاحتلال

منذ 16 دقيقة
1358
شاهد..شابة فلسطينية تتعرض لاعتداء وحشي على يد جنود الاحتلال

القدس المحتلة (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على شابة فلسطينية بطريقة وحشية، في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المسجد الأقصى، حيث نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من عناصرها الأمنية.

وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة طوال شهر رمضان وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازلهم بمنطقة بالقدس يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.

يذكر أن المملكة أعربت عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، منددة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

فلسطين
القدس
حي الشيخ جراح

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم حوالينا ولا علينا ..
أبوخالد-أبها.
لاحول ولا قوة إلا بالله .. لا إله إلا الله .. هذه الحوادث .. هي مؤشر للبعد عن الله وعن طريقه المستقيم .. يقول...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يارب العالمين يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
راعي البيضاء
قدقيل كريمة .. جروها على وجهها في النار .. ليش التصوير .. لاحد يهاجم هذا حديث

أخر الأخبار

تركي العجمة يقدم التعازي بعد وفاة الإعلامي عادل التويجري
تركي العجمة يقدم التعازي بعد وفاة الإعلامي عادل التويجري
منذ 3 دقائق 186
منار شاهين : النصر " فرط " في جوليانو ومرابط لاعب يملك فكر
منار شاهين : النصر " فرط " في جوليانو ومرابط لاعب يملك فكر
منذ 6 دقائق 133
رئيس الهلال يعلن عن بناء مسجد لعادل التويجري‎ على نفقة الوليد بن طلال
رئيس الهلال يعلن عن بناء مسجد لعادل التويجري‎ على نفقة الوليد بن طلال
منذ 7 دقائق 1344
عبدالعزيز المريسل : النصر والهلال سيحصلان على شهادة الكفاءة المالية
عبدالعزيز المريسل : النصر والهلال سيحصلان على شهادة الكفاءة المالية
منذ 8 دقائق 147
شاهد..شابة فلسطينية تتعرض لاعتداء وحشي على يد جنود الاحتلال
شاهد..شابة فلسطينية تتعرض لاعتداء وحشي على يد جنود الاحتلال
منذ 16 دقيقة 1359
المسند: موقع سقوط الصاروخ غير محدد حتى يبقى على سقوطه ساعة
المسند: موقع سقوط الصاروخ غير محدد حتى يبقى على سقوطه ساعة
منذ 27 دقيقة 1593
أمانة العاصمة المقدسة تغلق سوقًا شعبيًا لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية
أمانة العاصمة المقدسة تغلق سوقًا شعبيًا لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية
منذ 32 دقيقة 1431
وزير التجارة ينعي وفاة عادل التويجري
وزير التجارة ينعي وفاة عادل التويجري
منذ 36 دقيقة 1926
القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم في الرياض
القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم في الرياض
منذ 42 دقيقة 1585
شرطة المدينة تنقذ طفلة علقت من عنقها أعلى أحد الفنادق المهجورة
شرطة المدينة تنقذ طفلة علقت من عنقها أعلى أحد الفنادق المهجورة
منذ 46 دقيقة 1662