شاهد..شابة فلسطينية تتعرض لاعتداء وحشي على يد جنود الاحتلال

القدس المحتلة (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على شابة فلسطينية بطريقة وحشية، في حي الشيخ جراح بالقدس.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المسجد الأقصى، حيث نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من عناصرها الأمنية.
وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة طوال شهر رمضان وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازلهم بمنطقة بالقدس يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.
يذكر أن المملكة أعربت عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، منددة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.