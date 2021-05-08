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وزير التجارة ينعي وفاة عادل التويجري

منذ 36 دقيقة
1915
وزير التجارة ينعي وفاة عادل التويجري

الرياض (صدى):
نعى وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، الذي توفي أمس السبت عن عمر يناهز الـ40 عامًا.

وقال القصبي: "أقدم أحر التعازي وأخلص المواساة في وفاة الإعلامي الأستاذ عادل التويجري، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

يذكر أن الراحل عادل التويجري من أشهر نقاد المجال الرياضي حيث مارس العمل الرياضي بعدة أشكاله وكان مدير للمركز الاعلامي بنادي الهلال اثناء ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن مساعد للنادي.

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وفاة الناقد الرياضي عادل التويجري عن عمر يناهز 40 عامًا

عادل التويجري
وزير التجارة
ماجد عبدالله القصبي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم حوالينا ولا علينا ..
أبوخالد-أبها.
لاحول ولا قوة إلا بالله .. لا إله إلا الله .. هذه الحوادث .. هي مؤشر للبعد عن الله وعن طريقه المستقيم .. يقول...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يارب العالمين يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
راعي البيضاء
قدقيل كريمة .. جروها على وجهها في النار .. ليش التصوير .. لاحد يهاجم هذا حديث

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