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القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم في الرياض

منذ 41 دقيقة
1581
القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم في الرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين في إحدى الطرق العامة بالرياض بسبب خلاف بينهما.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض، فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح يوم الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442 هـ، وقُبض على جميع الأطراف، وهم (5) مواطنين.

وأضاف المتحدث أنه اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

الرياض
الشرطة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم حوالينا ولا علينا ..
أبوخالد-أبها.
لاحول ولا قوة إلا بالله .. لا إله إلا الله .. هذه الحوادث .. هي مؤشر للبعد عن الله وعن طريقه المستقيم .. يقول...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يارب العالمين يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
راعي البيضاء
قدقيل كريمة .. جروها على وجهها في النار .. ليش التصوير .. لاحد يهاجم هذا حديث

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