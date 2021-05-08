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الهلال ينعي "عادل التويجري"

منذ 59 دقيقة
2395
الهلال ينعي "عادل التويجري"

ماجد محمد (صدى):
نعي مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل" عضو مجلس إدارة النادي سابقا والإعلامي الرياضي "عادل التويجري" الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد في مقبرة النسيم بالرياض.

وقدم مجلس الإدارة خالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأسرته، وإلى كافة الأوساط الهلالية والرياضية والإعلامية في وفاة "التويجري"، الذي ساهم في خدمة الرياضة السعودية من خلال عمله في نادي الهلال والإعلام الرياضي، سائلا المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عادل التويجري
نادي الهلال
فهد بن سعد بن نافل

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د محمد ماجد بخش
إنا لله وإنا إليه راجعون
د محمد ماجد بخش
لا مزيد من الأخبار مع ضغط الشريط الأزرق ! يبدو أن مهندس الصيانة والتحديث في إجازة !! إجازة سعيدة .
asa
test
د محمد ماجد بخش
مرشد الهرج
المهم
اشقاء حليلين

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