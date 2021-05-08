" العنزي " عن وفاة عادل التويجري: كسرني موته ولن يفارقني ما حييت

ماجد محمد (صدى):
نعى الصحفي والإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي وفاة الناقد الرياضي عادل التويجري، مشيرًا لقوة العلاقة والترابط بينهما.
وقال "العنزي" في تغريدة له على "تويتر" : "توفي عادل التويجري وكان حاجز هو وعائلته إلى مكة المكرمة غدًا.. رحمك الله ياأخي وصديقي وابن العم وغفر لك وغسلك بالماء والبرد وثبتك عند السؤال".
وعن تلقيه خبر الوفاة أضاف: "فور صولي المستشفى صدمني خبر وفاة عادل التويجري.. اختلطت الدموع بيني وبين اشقائه كلها حبًا له وحزنًا على فراقه".
وتابع: :كسرني موته وجبرني كلام اشقائه ماذا كان يقول عني.. أرجوكم سامحوه.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".
واختتم كلامه قائلاً: "قبلت رأسه وشاهدته للمرة الأخيرة ولكن قسماً لن يفارقني ماحييت".
وتوفي الإعلامي الرياضي عادل التويجري اليوم السبت عن عمر يناهز الـ40 عامًا.
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