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" العنزي " عن وفاة عادل التويجري: كسرني موته ولن يفارقني ما حييت

منذ ساعة
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" العنزي " عن وفاة عادل التويجري: كسرني موته ولن يفارقني ما حييت

ماجد محمد (صدى):
نعى الصحفي والإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي وفاة الناقد الرياضي عادل التويجري، مشيرًا لقوة العلاقة والترابط بينهما.

وقال "العنزي" في تغريدة له على "تويتر" : "توفي عادل التويجري وكان حاجز هو وعائلته إلى مكة المكرمة غدًا.. رحمك الله ياأخي وصديقي وابن العم وغفر لك وغسلك بالماء والبرد وثبتك عند السؤال".

وعن تلقيه خبر الوفاة أضاف: "فور صولي المستشفى صدمني خبر وفاة عادل التويجري.. اختلطت الدموع بيني وبين اشقائه كلها حبًا له وحزنًا على فراقه".

وتابع: :كسرني موته وجبرني كلام اشقائه ماذا كان يقول عني.. أرجوكم سامحوه.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

واختتم كلامه قائلاً: "قبلت رأسه وشاهدته للمرة الأخيرة ولكن قسماً لن يفارقني ماحييت".

وتوفي الإعلامي الرياضي عادل التويجري اليوم السبت عن عمر يناهز الـ40 عامًا.

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عادل التويجري
محمد شنوان العنزي

التعليقات

aasa
aasa عدد التعليقات : 8
منذ 52 دقيقة
asa

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنا لله وإنا إليه راجعون
د محمد ماجد بخش
لا مزيد من الأخبار مع ضغط الشريط الأزرق ! يبدو أن مهندس الصيانة والتحديث في إجازة !! إجازة سعيدة .
asa
test
د محمد ماجد بخش
مرشد الهرج
المهم
اشقاء حليلين

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