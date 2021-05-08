نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"نجم": الخلل التقني في التطبيق خارج إرادتنا 

منذ ساعة
1637
"نجم": الخلل التقني في التطبيق خارج إرادتنا 

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق "نجم" أن الخلل التقني الذي أصابه كان خارج إرادة التطبيق، مضيفا:"عملائنا الأعزاء، نلفت انتباهكم أن الخلل التقني خارج إرادة نجم، تحت المتابعة والتدقيق خلال الأيام السابقة إلى أن تم عودة الخدمة على أكمل وجه.

وأشار:"يسعدنا دائما العمل على خدمتكم والسعي لتحقيق رضاكم ونؤكد لكم بأن شكاوي واستفسارات عملائنا محل اهتمامنا الدائم، وحيث أنه قد ورد إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات بشأن عدم تسجيل  الحوادث المحالة إلى المرور مما أدى إلى تعذر العملاء في استكمال إجراءات التسوية المطالبات وتعويض الضرر عن الحادث".

وتابع:"نود التوضيح بوجود خلل تقني خارج عن إرادة نجم وكون نجم تقوم بدورها المعتاد برفع تقاريرها بشكل لحظي وإلكتروني وكون هذا الخلل تحت المتابعة والتدقيق خلال الأيام السابقة إلى أن تم عودة الخدمة على أكمل وجه ونؤكد لكم استمرار نجم في التنسيق والمتابعة لمعالجة أي خلل في تقديم خدماتها في أسرع وقت ممكن حرصا على استكمال وإنهاء إجراءات العملاء".

خلل تقني
تطبيق نجم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنا لله وإنا إليه راجعون
د محمد ماجد بخش
لا مزيد من الأخبار مع ضغط الشريط الأزرق ! يبدو أن مهندس الصيانة والتحديث في إجازة !! إجازة سعيدة .
asa
test
د محمد ماجد بخش
مرشد الهرج
المهم
اشقاء حليلين

أخر الأخبار

شرطة الحدود الشمالية تضبط شخصًا ابتز فتاة وشهر بها
شرطة الحدود الشمالية تضبط شخصًا ابتز فتاة وشهر بها
منذ 34 ثانية 1006
بالصور.. تحديثات سقوط حطام الصاروخ الصيني
بالصور.. تحديثات سقوط حطام الصاروخ الصيني
منذ 20 دقيقة 1576
مواطنة تقوم بتوزيع العيديات للعمال
مواطنة تقوم بتوزيع العيديات للعمال
منذ 24 دقيقة 354
وليد الفراج ايام زمان
وليد الفراج ايام زمان
منذ 25 دقيقة 359
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينعي وفاة عادل التويجري:"كان من خيرة من عرفت"
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينعي وفاة عادل التويجري:"كان من خيرة من عرفت"
منذ 25 دقيقة 1699
غوريلا غاضب يحاول خطف أحد السياح
غوريلا غاضب يحاول خطف أحد السياح
منذ 25 دقيقة 314
الاتحاد السعودي لكرة القدم ينعي وفاة عادل التويجري
الاتحاد السعودي لكرة القدم ينعي وفاة عادل التويجري
منذ 32 دقيقة 1634
" الصحة " تكشف عن الإجراء المتبع عند الإصابة بأعراض كورونا بعد التحصين
" الصحة " تكشف عن الإجراء المتبع عند الإصابة بأعراض كورونا بعد التحصين
منذ 45 دقيقة 1735
بالفيديو.. "المريسل" يبكي على الهواء بعد خبر وفاة التويجري
بالفيديو.. "المريسل" يبكي على الهواء بعد خبر وفاة التويجري
منذ 46 دقيقة 4069
شاهد.. رسالة "التويجري" الأخيرة لـ لاعبي وجمهور الهلال
شاهد.. رسالة "التويجري" الأخيرة لـ لاعبي وجمهور الهلال
منذ 55 دقيقة 3466