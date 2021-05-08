تشيلسي يفوز على مانشستر سيتي بثنائية ويؤجل تتويجه بلقب الدوري  

وكالات (صدى):
فاز تشيلسي على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة، مما أجل تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل مانشستر سيتي هدفا عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة 44، كما أهدر سيرجيو أجويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل النجم المغربي حكيم زيياش هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 63 ثم خطف زميله ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة
وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة غدا الأحد أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع.