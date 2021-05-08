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بالفيديو.. الشقيري يقدم لك طريقة تختبر بها أصدقاء المصلحة

منذ 39 دقيقة
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بالفيديو.. الشقيري يقدم لك طريقة تختبر بها أصدقاء المصلحة

الرياض (صدى):
تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن الطريقة التي يمكن اختبار أصدقاء المصلحة بها.

وقال "الشقيري" ببرنامج "سين" المٌذاع على قناة "أم بي سي": "خفف من التوقعات تقل الصدمات نفرق العلاقات ما بين الصداقة الحقيقية وصداقة المصلحة".

وتابع: "في بعض الثقافات صداقة متعة وصداقة مصلحة صداقة المبادئ،عندك علاقات متعة وأنت حاسبها علاقات عميقة وتفتكر أنه يكون معاك في وقت الضيق ولا تتوقع أن يكون صادق معاك".

وتابع حديثه: "أحلى العلاقات لما تتوفر الـ 3 مع بعض وهذا يحدث نادرًا، وليس شرطًا أن يتوفر لديك عدد كبير من الأصدقاء".

 

أحمد الشقيري
برنامج سين

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
ماندري عنها ماسمعنا فيها متى صارت البيعه ؟
محمد الدوسري
الله يأخذكم سذج
محمد الدوسري
الله يرحمهم يقطعون القلب مساكين والله العبره خنقتني
د محمد ماجد بخش
محارب شارك في حرب الخليج الأولى التي اندلعت سنة 1980 وتوقفت سنة 1988.
المهم
الموقفه خدماتهم معاملاتهم مل الأجهزه

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