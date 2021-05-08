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بالصور.. وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

منذ 49 دقيقة
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بالصور.. وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

فهمي محمد (صدى):
وصلت اليوم إلى ميناء عدن أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي،وتبلغ إجمالي كمياتها 909,591 طنًا متريًا من الديزل، و 351,304 أطنان مترية من المازوت؛ دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني وامتدادًا للدعم السخي التي تقدمه المملكة للجمهورية اليمنية في جميع المجالات.

ويأتي ذلك تأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وتزامناً مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وقائد قوة الواجب العميد نايف العتيبي، ونائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير التخطيط نزار باصهيب، ومدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي.

 

المملكة
الحكومة اليمنية
ميناء عدن
المشتقات النفطية

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
ماندري عنها ماسمعنا فيها متى صارت البيعه ؟
محمد الدوسري
الله يأخذكم سذج
محمد الدوسري
الله يرحمهم يقطعون القلب مساكين والله العبره خنقتني
د محمد ماجد بخش
محارب شارك في حرب الخليج الأولى التي اندلعت سنة 1980 وتوقفت سنة 1988.
المهم
الموقفه خدماتهم معاملاتهم مل الأجهزه

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