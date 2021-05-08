بالفيديو.. تدهور الحالة الصحية للمرشد لـ " خامنئي " ونقل سلطته إلى نجله

طهران (صدى):
كشفت صحيفة "إيران انترناشونال" تطورات الحالة الصحية المرشد الإيراني "علي خامنئي" وحقيقة نفل سلطته إلى نجله "مجبتي".
وأكدت مصادر إيرانية وفقًا لما جاء بـ "العربية" أن " خامنئي" في حالة حرجة وقام بنقل مهام وصلاحيات المرشد الإيراني إلى نجله "مجبتي" وسط تحذيرات من خطورة الخطوة.
وتعتبر خطورة تسليم " خامنئي" السلطة لابنه خطيرة لأنها ستقوض شرعية الجمهورية التي حلت محل النظام الملكي الإيراني.
وأكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية تطلع المتشددين في إيران لتعزيز سلطاتهم عقب تردد الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا.
كما تم استدعاء كبار الأطباء من مستشفى مسيح "دانشوري" في طهران وإلغاء اجتماع بين المرشد الإيراتي والرئيس حسن روحاني نتيجة لتدهور صحة الأول.
وينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة حيث يبقى في منصبة حتى وفاته ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس حال ثبت عدم كفاءته.