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بالفيديو.. تدهور الحالة الصحية للمرشد لـ " خامنئي " ونقل سلطته إلى نجله

منذ 18 دقيقة
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بالفيديو.. تدهور الحالة الصحية للمرشد لـ " خامنئي " ونقل سلطته إلى نجله

طهران (صدى):
كشفت صحيفة "إيران انترناشونال" تطورات الحالة الصحية المرشد الإيراني "علي خامنئي" وحقيقة نفل سلطته إلى نجله "مجبتي".

وأكدت مصادر إيرانية وفقًا لما جاء بـ "العربية" أن " خامنئي" في حالة حرجة وقام بنقل مهام وصلاحيات المرشد الإيراني إلى نجله "مجبتي" وسط تحذيرات من خطورة الخطوة.

وتعتبر خطورة تسليم " خامنئي" السلطة لابنه خطيرة لأنها ستقوض شرعية الجمهورية التي حلت محل النظام الملكي الإيراني.

وأكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية تطلع المتشددين في إيران لتعزيز سلطاتهم عقب تردد الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا.

كما تم استدعاء كبار الأطباء من مستشفى مسيح "دانشوري" في طهران وإلغاء اجتماع بين المرشد الإيراتي والرئيس حسن روحاني نتيجة لتدهور صحة الأول.

وينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة حيث يبقى في منصبة حتى وفاته ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس حال ثبت عدم كفاءته.

 

علي خامنئي
المرشد الإيراني

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال الحسن : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي كل مريض ويكفيناشره🤲
خالد
هههههه مالهم شغله غير المرأه ..... مستميتين الا يطلعونها من بيتها وتربية اطفالها .
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...

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