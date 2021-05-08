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بالفيديو.. طفلة تسأل والدها عن لعبتها لحظة اعتقاله في القدس

منذ ساعة
999
بالفيديو.. طفلة تسأل والدها عن لعبتها لحظة اعتقاله في القدس

القدس (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول لحظة سؤال "طفلة" لوالدها عن مكان لعبتها خلال اعتقاله في البلدة القديمة بالقدس.

وأظهر الفيديو لحظات اعتقال "الأب" داخل بيته لتبدأ طفلته الصغيرة بسؤاله عن مكان لعبتها.

 

القدس
اعتقال

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال الحسن : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي كل مريض ويكفيناشره🤲
خالد
هههههه مالهم شغله غير المرأه ..... مستميتين الا يطلعونها من بيتها وتربية اطفالها .
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...

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