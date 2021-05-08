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غوميز لـ سامي الجابر: أعتقد أنك أول شخص وثقت بي

منذ ساعة
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غوميز لـ سامي الجابر: أعتقد أنك أول شخص وثقت بي

ماجد محمد (صدى):
رد الفرنسي بافيتيمبي غوميز، محترف الفريق في نادي الهلال، على رسالة أسطورة ورئيس النادي السابق، سامي الجابر بمناسبة تحقيقه المئوية مع الفريق

وكان الجابر، قد قال بعد تسجيل غوميز هدفه رقم 100 بقميص الهلال خلال مباراته أمام الشباب،: «مبروك غوميز وصولك للهدف رقم 100 بقميص الهلال، هذا العمل الفذ يأتي من أسطورة حية».

وعلق غوميز على رسالته قائلا: «أعتقد أنك أول شخص وثقت بي مع تركي آل الشيخ، الـ100 هدف هي ثمرة عمل المجموعة كلها التي كنت جزاءً منها، شكراً على كل شيء».

ويذكر أن المهاجم الفرنسي سجل هدفين في شباك الشباب ضمن منافسات الجولة 26 من دوري المحترفين موسم 2020-2021.، وأصبح أول لاعب أجنبي، يتمكن من تسجيل 100 هدف مع الهلال، في كل المسابقات.

سامي الجابر
غوميز

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال الحسن : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر . جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي كل مريض ويكفيناشره🤲
خالد
هههههه مالهم شغله غير المرأه ..... مستميتين الا يطلعونها من بيتها وتربية اطفالها .
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...
خالد
يجب توقيفهم ومعاقبتهم حسب شرع الله .... مو شرع الغرب والعلمانيين المنافقين اللي يقولون : الافطار حق مكفول لاي شخص من باب حرية الاديان...

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